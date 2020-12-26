В Одессе отец зарезал сына на семейных посиделках

Сегодня днем, 26 декабря, в Одессе патрульные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего сына.

Как рассказали в пресс-службе одесской патрульной полиции, инспекторам полиции сообщили о поножовщине в одной из квартир на улице Героев Обороны Одессы, что на поселке Котовского. Медики скорой помощи также сообщили, что раненый ножом мужчина умер, не доехав до больницы.

На месте происшествия стражи порядка выяснили, что отец с сыном выпивали и, захмелев, поссорились. В результате отец схватил нож и несколько раз ударил им сына.

Полицейские задержали 64-летнего мужчину. Все обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Ранее полицейские поймали двоих парней, которые зарезали женщину таксиста из города Южного Одесской области.