Главные события Одессы 25 ноября: ректор-победитель и смерть легенды

Вчера, в среду, 25 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

На выборах ректора Одесского медуниверситета большинство голосов получил Валерий Запорожан.

Скончался владелец одесского Нового рынка и ресторана «Печескаго» в Горсаду Месроп Хачатрян. Он был известен в городе и как человек, занимавшийся благотворительностью.

В Одессе полиция начала уголовное производство по факту ДТП на улице Среднефонтанской, где автокран въехал стрелой в маршрутку с пассажирами.

Украинская компания «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда на время новогодних праздников, в частности, из Одессы.

В Аргентине умер легендарный футболист Диего Марадона.