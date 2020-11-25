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«Укрзалізниця» запускает дополнительные поезда из Одессы на Новый год

«Укрзалізниця» запускает дополнительные поезда из Одессы на Новый год

Украинская компания «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда на время новогодних праздников, в частности, из Одессы.

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Об этом информирует пресс-служба перевозчика.

Так, «Укрзалізниця» запускает дополнительный поезд №168 Львов – Одесса. Этот поезд будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020-го и 3 января 2021 года.

Кроме того, с 13 декабря «Укрзалізниця» возобновляет движение поездов № 26/25 Одесса – Львов (Ужгород) / Рахов, а также № 58/57 Ковель – Одесса.

Всего во время новогодних праздников будут курсировать 3 дополнительных поезда; возобновлено движение 8 поездов; еще 2 поезда будут осуществлять дополнительные рейсы; один поезд продлит маршрут, а с 13 декабря будут ходить 4 новых поезда.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» возобновит продажу билетов на поезда в ряде населенных пунктов «красной» карантинной зоны.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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