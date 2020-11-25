В Одессе автокран разбил головы двум пассажирам маршрутки: открыто уголовное производство

В Одессе полиция начала уголовное производство по факту сегодняшнего ДТП на улице Среднефонтанской, где автокран въехал стрелой в маршрутку с пассажирами.

Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области, сегодня утром, 25 ноября, водитель автокрана Kobelco 1962 года рождения, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал стрелой в маршрутку «Богдан», из которой на момент происшествия выходили пассажиры.

В результате были травмированы двое мужчин – 1981 и 1983 годов рождения. Первый был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, второй также получил травму головы и проходит лечение амбулаторно.

Начато производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Виновному может грозить ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортом.

Напомним, утром в среду, 25 ноября, в Одессе на улице Среднефонтанской автокран стрелой «раскроил» крышу автобуса, который следовал по маршруту №145. Двоим людям разбило голову.

Фото: пресс-служба управления полиции в Одесской области