Ушел из жизни владелец одесского Нового базара

Сегодня, 25 ноября, в Одессе скончался владелец Нового базара и ресторана «Печескаго» в Горсаду Месроп Хачатрян. Он был известен в городе и как человек, занимавшийся благотворительностью.

О смерти владельца Нового базара (концерн «Веселка») сообщили в дирекции рынка.

Месроп Хачатрян был учредителем и бессменным президентом концерна. Решение о продаже рынка концерну было принято в 1997 году.

Отметим, многие одесситы в соцсетях выразили свою боль в связи со смертью Месропа Хачатряна.

Так, доцент ОНУ Александр Винницкий на своей странице в Facebook написал: «Умер Месроп Хачатрян — армянин по национальности, но настоящий украинец в душе, который сделал немало для того, чтобы Одесса была украинской. Если бы каждый украинец так любил и уважал Украину, как он — мы бы жили в другой стране. Вечная память…»

Фото Хачатряна — сайт Нового базара, фото рынка — Мария Котова