Выборы ректора Одесского медуниверситета: стал известен победитель (видео)

Выборы ректора Одесского медуниверситета: наблюдается большой ажиотаж (фото) Главное здание Одесского медуниверситета сегодня в центре внимания. Там происходят выборы ректора. Толпы людей, «выяснения отношений», полиция, списки, то и дело слышится: «Пускаем — не пускаем». Мимо мчатся «скорые», сирена заглушает «накал страстей»: «корона» не дремлет. ПОДРОБНЕЕ

В Одесском медуниверситете будут выбирать ректора: кто претендует на должность? В Одесском медицинском университете 25 ноября будут выбирать ректора. На пост претендуют три человека. Это бывший ректор университета Валерий Запорожан, бывший и.о. ректора Владлена Дубинина и директор департамента здравоохранения Одессы Елена Якименко, пишет Думская. Валерий Запорожан был уволен с должности ректора Одесского медуниверситета в июле 2018 года, но с тех пор судился с Министерством здравоохранения ПОДРОБНЕЕ