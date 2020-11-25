Выборы ректора Одесского медуниверситета: стал известен победитель (видео)

На сегодняшних выборах ректора Одесского медуниверситета большинство голосов получил Валерий Запорожан.
Видео подсчета голосов избирательной комиссией и оглашение результатов выборов опубликовал на своей странице в Facebook ресурс «Народное бюро расследований».
Исходя из опубликованного видео, Валерий Запорожан набрал 812 голосов. Елена Якименко — 113 голосов, Владлена Дубинина — 68 голосов. 32 человека не поддержали ни одного из кандидатов.
Как сообщала «Одесская жизнь», выборы ректора Одесского медуниверситета проходили за закрытыми дверями, в здание пускали только аккредитованных заранее журналистов.
Фото: Delo.ua
Видео: Народное бюро расследований