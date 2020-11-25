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Умер Диего Марадона – легендарный футболист

Умер Диего Марадона – легендарный футболист

В Аргентине умер легендарный футболист Диего Марадона. 

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Это бывший нападающий сборной Аргентины, также чемпион мира по футболу 1986 года. Ему было 60 лет.

О смерти Марадоны аргентинское издание Clarin.

У футболиста произошел сердечный приступ. Медики скорой помощи не смогли спасти Марадону.

ДО этого, 11-го ноября, Марадону госпитализировали и провели операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки его вновь отправили в клинику чтобы излечить от алкогольной зависимости.

Последний раз аргентинец появлялся на публике 30-го октября. Тогда он посетил матч чемпионата Аргентины между самыми известными аргентинскими клубами Химнасией и Патронато. Перед игрой он получил памятную доску и уехал в клинику из-за плохого самочувствия.

Отметим, Марадона считается одним из лучших футболистов ХХ века. На его счету более 550 матчей в профессиональной карьере, в которых он сумел забить больше 300 голов. Последнее время он тренировал Химнасию.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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