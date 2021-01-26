Главные события Одессы 25 января: протест моряков и смерть тети Симы

В понедельник, 25 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Одесские моряки вышли на Всеукраинскую акцию протеста против масштабной коррупции в сфере дипломирования. Протестующие перекрыли трассу Одесса – Киев.

На электронный адрес полиции поступило сообщение о якобы заминировании 373 детских садов, школ, лицеев и учебно-воспитательных комплексов Одессы и области.

В Одессе скончалась актриса театра, кино и телевидения Ирина Токарчук, известная многим зрителям как тетя Сима из знаменитой одесской коммуналки.

В Одесской области СБУ обнаружила незаконный песчаный карьер.

Индийская компания NuGreen Energy намерена строить заводы по плазменной переработке мусора в Одесской области. Заводы могут появиться в Подольске и Рени.

Фото Вероники Полищук