Главные события Одессы 25 января: протест моряков и смерть тети Симы

В понедельник, 25 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.
Одесские моряки вышли на Всеукраинскую акцию протеста против масштабной коррупции в сфере дипломирования. Протестующие перекрыли трассу Одесса – Киев.
На электронный адрес полиции поступило сообщение о якобы заминировании 373 детских садов, школ, лицеев и учебно-воспитательных комплексов Одессы и области.
В Одессе скончалась актриса театра, кино и телевидения Ирина Токарчук, известная многим зрителям как тетя Сима из знаменитой одесской коммуналки.
В Одесской области СБУ обнаружила незаконный песчаный карьер.
Индийская компания NuGreen Energy намерена строить заводы по плазменной переработке мусора в Одесской области. Заводы могут появиться в Подольске и Рени.
Фото Вероники Полищук