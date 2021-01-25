В Одессе – очередное минирование: под угрозой более 300 детсадов и школ

Как сообщает пресс-служба Главка Нацполиции в Одесской области, 25 января на электронный адрес полиции поступило сообщение о якобы заминировании 373 детских садов, школ, лицеев и учебно-воспитательных комплексов Одессы и области.

На места направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Отметим, что это далеко не первое подобное «минирование» в Одессе за последние дни.

Так, 15 января неизвестный сообщил об угрозе взрыва одновременно 185 детских садов. А 20 января полиция целый день искала взрывчатку в 186 детских садах Одессы. Об сообщения о минировании оказались ложными.

Позже на ситуацию отреагировал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он попросил правоохранителей найти «отморозка».

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Фото: pravdainform