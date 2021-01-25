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Одесские моряки вышли на Всеукраинскую протестную акцию (фото)

Одесские моряки вышли на Всеукраинскую протестную акцию (фото)

Мирные протесты против масштабной коррупции в сфере дипломирования моряков прошли в Одессе, Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле, Очакове.
В нашем городе акция началась у здания сервисного центра моряков «МоррiчСервiс». Затем протестующие перекрыли трассу Одесса – Киев.

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В Одессе в митинге приняли участие порядка 200 моряков и членов их семей.

По словам митингующих, коррупционеры лишили моряков права на самостоятельную сдачу экзаменов, получение сертификата, рабочего диплома, паспорта моряка, послужной книжки. Они создали «клуб» из 10 учебно-тренажерных центров, где подняли цены на сертификаты в 10 раз и организовали структуру так называемых «агентов», принуждающих моряков для получения необходимых документов давать взятки.

Перекрыта возможность получения необходимых документов и для моряков Портофлота, которые наравне с теми, кто ходит «в загранку» вынуждены платить за документы 3-5 тысяч долларов.

«Министр инфраструктуры еще с августа обещал нам до нового года убрать коррупционную составляющую в сфере подготовки дипломирования моряков. Но на сегодняшний день становится только хуже. Поэтому моряки считают, что министр инфраструктуры и начальник морской администрации никак не влияют на уничтожение коррупционной составляющей. Возможно даже, что и у них в этом есть свой «интерес». Потому что цены растут с каждым днем все больше и больше. И ежемесячно порядка 6 миллионов долларов идут не в экономику Украины, а в карманы коррупционерам. Поэтому мы вынуждены прибегать к таким крайним мерам, чтобы достучаться до президента. И просим непосредственного вмешательства в создавшуюся ситуацию СБУ, прокуратуру и полиции», – рассказала руководитель инициировавшей акцию общественной организации «Украинское объединение моряков» Кристина Кароль.

В числе требований моряков – поддержка законопроекта Мининфраструктуры об упрощении системы дипломирования моряков, а  также принятие закона, отменяющего экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков с одобренным стажем.

«Свой первый пакет документов я сделал пять лет назад после окончания Академии, чтобы в дальнейшем не иметь осложнений с получением документов – рассказал второй помощник капитана Данила, не пожелавший назвать свою фамилию. – Уже тогда ситуация была напряженная, Но почему-то мне казалось, что у нас в стране какие-то перемены в лучшую сторону начали происходить. Но в этом году столкнулся с обновлением документов и понял, что все стало в разы хуже».

Он также отмечает, что цены за сертификаты выросли необоснованно – ведь качество образования в учебно-тренажерных центрах вообще не изменилось. К тому же, центров, сертификаты которых принимает инспекция, осталось довольно мало. Кроме того, большинство из них работают только с «агентами». И утверждают, что в противном случае будут проблемы с получением регистрового номера для сертификата.

«То есть – обучение закончим, сертификат получим, но официально в базе не будет подтверждения, что он проходит. Стоит такая «услуга» от 3 6 тысяч долларов. К тому же, люди, просто чтобы подать документы, стоят в капитании в очередях по трое суток. Хотя сама процедура занимает пять минут. И тут «за скорость» надо взятку давать. Думаю, что если ситуация не изменится, многие моряки будут делать документы в других государствах, где это в десятки раз дешевле и проще. Лично я пытаюсь пробиться сам – но не знаю, получится ли у меня при этой ситуации. Поэтому вышел на протест. Я – за честную систему», – говорит моряк.

Акция протеста одесских моряков

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в понедельник, 25 января, моряки, которые протестуют против коррупции в сфере выдачи рабочих дипломов, перекрыли движение на трассе Одесса-Киев.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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