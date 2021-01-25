Не стало одесской актрисы Ирины Токарчук

В Одессе скончалась актриса театра, кино и телевидения Ирина Токарчук, известная многим зрителям как тетя Сима из знаменитой одесской коммуналки.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook одесский киновед и кинокритик Евгений Женин.

«Горькая новость: не стало Иры Токарчук, хорошей актрисы и многолетнего доброго друга», – пишет он.

Причину смерти актрисы Женин не уточняет.

За свою творческую карьеру Токарчук сыграла много ролей в театре и кинофильмах («Улыбка Бога, или Чисто одесская история», «Одесса-мама», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и других). Она также запомнилась своими чисто одесскими колоритными персонажами в разных телешоу.

Фото: usteatr.odessa.ua