В Одесской области обнаружили нелегальный карьер (фото)

В Одесской области СБУ обнаружила незаконный песчаный карьер.
Он действовал в Одесском районе (на территории бывшего Беляевского района), там незаконно добывали песок. Урон, который таким образом был нанесен государству, оценивается в более 100 миллионов гривен.
В карьере обнаружили экскаваторы и другую технику, которая была задействована в незаконных работах. На 12 машин суд наложил арест. Решается вопрос об аресте другого имущества предприятия и личных вещей директора фирмы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Фото: СБУ