В Одесской области обнаружили нелегальный карьер (фото)

Он действовал в Одесском районе (на территории бывшего Беляевского района), там незаконно добывали песок. Урон, который таким образом был нанесен государству, оценивается в более 100 миллионов гривен.

В карьере обнаружили экскаваторы и другую технику, которая была задействована в незаконных работах. На 12 машин суд наложил арест. Решается вопрос об аресте другого имущества предприятия и личных вещей директора фирмы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ