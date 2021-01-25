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Компания из Индии презентовала проект по строительству мусоросжигательного завода в Одесской области

Компания из Индии презентовала проект по строительству мусоросжигательного завода в Одесской области

Индийская компания NuGreen Energy намерена строить заводы по плазменной переработке мусора в Одесской области. Заводы могут появиться в Подольске и Рени. 

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Проект бизнесмены уже представили главе облгосадминистрации Сергею Гриневецкому, сообщает пресс-служба ОГА.

Суть в том, что завод работает как плазменный реактор в высокотемпературном режиме, используется оборудование из термостойких сплавов. Эта технология считается экологически чистой (нет выбросов в атмосферу) и позволяет перерабатывать 95-97% отходов.

В результате переработки мусор превращается в стекловидную массу, которую можно использовать в строительстве. Газ можно использовать как источник энергии.

«На данный момент NuGreen Energy построила уже 40 заводов такого типа, — сообщили ОГА. — Изучив в ситуацию в Одесской области, специалисты компании определили, что условия для запуска проекта уже есть в Подольске и Рени».

NuGreen Energy может инвестиррвать до 90% стоимости объектов. 10%, по условиям индийской компании, должен выделить мечтный инвестор.

По словам Сергея Гриневецкого, Одесская область нуждается минимум в шести таких заводах.

Напомним, вывоз мусора будет обходиться одесситам дороже.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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