Новости Одессы и Одесской области

Главные события Одессы 18 февраля: архитектурный консультант и очередная реконструкция

Главные события Одессы 18 февраля: архитектурный консультант и очередная реконструкция

В четверг, 18 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях в Одессе и Одесской области.

На Николаевской дороге, соединяющей поселок Котовского с центром Одессы, планируют сделать шесть полос. При этом расширять проезжую часть не будут. Что это даст горожанам?

Министерство образования и науки Украины официально назначило Вячеслава Трубу ректором Одесского национального университета имени Мечникова.

В Одесской мэрии появится новый консультативный орган: совет по вопросам урбанистики, архитектуры и реставрации памятников архитектуры. Возглавит его директор департамента архитектуры и дизайна Генуэзского университета профессор Николо Касидду.

В Одессе будут ремонтировать квартал улицы Преображенской – на участке от улицы Пантелеймоновской до Новощепного ряда. Уже объявлен тендер. Цена вопроса – более 91 миллиона гривен.

В городе Черноморске сложилась угрожающая ситуация в районе аварийного участка земли, расположенного около санатория «Радужного». Но денег на предотвращение оползней пока что не нашли.

Фото Марии Котовой

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