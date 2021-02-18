МОН официально назначило нового ректора Одесского национального университета

Министерство образования и науки Украины официально назначило Вячеслава Трубуректором Одесского национального университета им. И. И. Мечникова.

Он назначен с 17 февраля, сроком на пять лет, сообщается на Фейсбук-странице «Новости Одесского университета».

В декабре 2020 года Труба победил на выборах ректора. Труба опередил своего главного соперника по предвыборной гонке – проректора Вадима Хмарского. Он набрал 704 голоса, тогда как Хмарский – всего 280.

Новый руководитель вуза родился в 1967 году, был деканом юрфака, работал в этой должности 17 лет.

Как сообщала «Одесская жизнь», на пост ректора ОНУ претендовали шесть кандидатов: Сергей Андриевский, Вячеслав Труба, Вадим Хмарский, Сергей Якубовский, Николай Петрушенко и Борис Киндюк. А ранее претендовавшая на этот пост Светлана Осауленко сняла свою кандидатуру за несколько дней до выборов.

Напомним, бывший ректор ОНУ Игорь Коваль после двух сроков пребывания в должности переизбираться не имеет права. К тому же недавно он стал секретарем Одесского горсовета.