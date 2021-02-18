Новости Одессы и Одесской области

Николаевскую дорогу в Одессе планируют сделать шестиполосной

Николаевскую дорогу в Одессе планируют сделать шестиполосной

На Николаевской дороге, соединяющей поселок Котовского с центром Одессы, планируют сделать шесть полос. При этом расширять проезжую часть не будут. Что это даст горожанам?

Сделать на Николаевской дороге шесть полос движения в мэрии задумали еще в 2019 году – для того, чтобы выделить две полосы исключительно для общественного транспорта. Сначала речь шла о расширении дороги, однако чиновники передумали.

Дополнительную полосу на Николаевской дороге хотят сделать за счет новой разметки, уменьшения ширины существующих пяти полос и установки светофоров. Об этом на аппаратном совещании сообщил директор департамента транспорта и связи Одесского горсовета Сергей Тетюхин.

Новая разметка должна работать по такой схеме:

  • две крайние полосы в каждую из сторон будут выделены для автобусов. Легковушки не смогут ими пользоваться с семи до десяти утра в сторону центра и с 17.00 до 19.00 – в сторону поселка Котовского;
  • две полосы будут работать в обычном режиме;
  • две – в реверсивном. Причем обе реверсионки всегда будут работать синхронно: с 22.00 до 14.00 – в сторону города, а с 15.00 до 21.00 – обратно.

По словам Тетюхина, схемы движения уже согласованы с полицией. На организацию дополнительной полосы нужно около 8,5 миллиона гривен. Тогда проект можно реализовать до лета нынешнего года.

Читайте также: Полоса раздора: почему попытка освободить дорогу для общественного транспорта в Одессе дала сбой?

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить