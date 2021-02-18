На Николаевской дороге, соединяющей поселок Котовского с центром Одессы, планируют сделать шесть полос. При этом расширять проезжую часть не будут. Что это даст горожанам?

Сделать на Николаевской дороге шесть полос движения в мэрии задумали еще в 2019 году – для того, чтобы выделить две полосы исключительно для общественного транспорта. Сначала речь шла о расширении дороги, однако чиновники передумали.

Дополнительную полосу на Николаевской дороге хотят сделать за счет новой разметки, уменьшения ширины существующих пяти полос и установки светофоров. Об этом на аппаратном совещании сообщил директор департамента транспорта и связи Одесского горсовета Сергей Тетюхин.

Новая разметка должна работать по такой схеме:

две крайние полосы в каждую из сторон будут выделены для автобусов. Легковушки не смогут ими пользоваться с семи до десяти утра в сторону центра и с 17.00 до 19.00 – в сторону поселка Котовского;

две полосы будут работать в обычном режиме;

две – в реверсивном. Причем обе реверсионки всегда будут работать синхронно: с 22.00 до 14.00 – в сторону города, а с 15.00 до 21.00 – обратно.

По словам Тетюхина, схемы движения уже согласованы с полицией. На организацию дополнительной полосы нужно около 8,5 миллиона гривен. Тогда проект можно реализовать до лета нынешнего года.

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