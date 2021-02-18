Итальянский профессор будет консультировать одесситов по вопросам архитектуры

В Одесской мэрии появится новый консультативный орган: совет по вопросам урбанистики, архитектуры и реставрации памятников архитектуры.

Возглавит его директор департамента архитектуры и дизайна Генуэзского университета профессор Николо Касидду, сообщили в пресс-центре горсовета.

Вопрос работы консультативного органа был обсужден в ходе онлайн-совещания, инициированного советником одесского городского головы и амбассадора Одессы в Италии Аттилио Маллиани. Кроме итальянской стороны в нем приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов и его подчиненные, представители Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

В итоге переговоров решили, что после согласования списка архитектурных объектов и очередности их реставрации одесские специалисты подготовят необходимый пакет документов и архивных материалов для детального изучения итальянской стороной и подготовки соответствующих рекомендаций.

Также в ходе совещания было отмечено, что для итальянских специалистов история создания нашего города представляет большой интерес – особенно изучение творений итальянских мастеров. По словам профессора Николо Касидду, проект будет носить не только архитектурно-строительный, но образовательный характер: студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры Генуэзского университета будут привлечены к изучению культурного и архитектурного наследия Одессы и разработке идей по развитию общественных пространств нашего города.

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