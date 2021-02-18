В Одессе грядет ремонт «бурлящего» квартала улицы Преображенской (фото)

В Одессе будут ремонтировать квартал улицы Преображенской – на участке от улицы Пантелеймоновской до Новощепного ряда.

Уже объявлен тендер. Из информации на сайте Prozorro следует, что заказчиком работ выступает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета. Цена вопроса – более 91 миллиона гривен. Аукцион состоится 5 марта. Капремонт должен быть завершен до 31 декабря 2022 года.

Речь идет о «бурлящем» участке одной из центральной улиц города. «Бурлит» здесь все – и транспорт, и торговля, и людской поток.

Состояние и тротуаров, и дороги, в самом деле, вопиет о ремонте. Их планируется привести в порядок, переложить коммуникации, трамвайный путь и контактную сеть.

Квартал более чем оживленный: здесь и центральный вход на Привоз, и целый ряд «филиалов» знаменитого рынка, и очень активное движение машин. По обе стороны квартала – торговля. Тротуары разбиты, рытвины на каждом шагу.

На сегодняшний день частично убрано ограждение, ведущее на уже отремонтированный участок Новощепного ряда, люди проходят и проезжают на машинах.

По-прежнему активно трудится «торговая площадь» рядом с остановкой трамвая 12 маршрута неподалеку от входа в Преображенский парк.

С одной стороны этого квартала – оживленное движение трамваев 5-го и 28-го маршрутов. А вот по самой Преображенской на сегодняшний день следует трамвай №12, маршрутки и авто. С началом ремонта трамвай 12-го маршрута, который и сейчас следует по укороченному пути в связи с реконструкцией Алексеевского сквера, скорее всего, снова изменит путь следования. Как будет следовать другой транспорт, мы пока не знаем.

Капремонт еще не начался, а одесситы в соцсетях уже горячо обсуждают предстоящие пробки.

Мы уже знаем, как проблематично в этом смысле начался второй этап ремонта Новощепного ряда, когда перекрыли участок улицы Водопроводной.

И, кстати, о предстоящих пробках и проблемах с транспортом: не забываем, что на оживленном перекрестке рядом с одесской Чумкой тоже ожидается капитальный ремонт.

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