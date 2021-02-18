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В Одессе грядет ремонт «бурлящего» квартала улицы Преображенской (фото)

В Одессе грядет ремонт «бурлящего» квартала улицы Преображенской (фото)

В Одессе будут ремонтировать квартал улицы Преображенской – на участке от улицы Пантелеймоновской до Новощепного ряда.

Уже объявлен тендер. Из информации на сайте Prozorro следует, что заказчиком работ выступает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета. Цена вопроса – более 91 миллиона гривен. Аукцион состоится 5 марта. Капремонт должен быть завершен до 31 декабря 2022 года.

тендер на ремонт участка ул. Преображенской

Речь идет о «бурлящем» участке одной из центральной улиц города. «Бурлит» здесь все – и транспорт, и торговля, и людской поток.

Состояние и тротуаров, и дороги, в самом деле, вопиет о ремонте. Их планируется привести в порядок, переложить коммуникации, трамвайный путь и контактную сеть.

Квартал более чем оживленный: здесь и центральный вход на Привоз, и целый ряд «филиалов» знаменитого рынка, и очень активное движение машин. По обе стороны квартала – торговля. Тротуары разбиты, рытвины на каждом шагу.

Бурлящий квартал, прохожие

Бурлящий квартал, тротуар

Бурлящий квартал, торговля

На сегодняшний день частично убрано ограждение, ведущее на уже отремонтированный участок Новощепного ряда, люди проходят и проезжают на машинах.

По-прежнему активно трудится «торговая площадь» рядом с остановкой трамвая 12 маршрута неподалеку от входа в Преображенский парк.

С одной стороны этого квартала – оживленное движение трамваев 5-го и 28-го маршрутов. А вот по самой Преображенской на сегодняшний день следует трамвай №12, маршрутки и авто. С началом ремонта трамвай 12-го маршрута, который и сейчас следует по укороченному пути в связи с реконструкцией Алексеевского сквера, скорее всего, снова изменит путь следования. Как будет следовать другой транспорт, мы пока не знаем.

Бурлящий квартал, машины
Бурлящий квартал
Бурлящий квартал, рельсы
Бурлящий квартал, дорога
Бурлящий квартал, авто
Бурлящий квартал, разбитая дорога
Бурлящий квартал, столик
Бурлящий квартал, Привоз
Бурлящий квартал, авто у Привоза
Бурлящий квартал, рельсы, машины
Бурлящий квартал, рельсы, лужи
Бурлящий квартал, лужи
Бурлящий квартал, фура
Бурлящий квартал, столб
Бурлящий квартал, такси

Капремонт еще не начался, а одесситы в соцсетях уже горячо обсуждают предстоящие пробки.

Мы уже знаем, как проблематично в этом смысле начался второй этап ремонта Новощепного ряда, когда перекрыли участок улицы Водопроводной.

И, кстати, о предстоящих пробках и проблемах с транспортом: не забываем, что на оживленном перекрестке рядом с одесской Чумкой тоже ожидается капитальный ремонт.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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