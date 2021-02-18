Из-за нехватки денег в Черноморске не удалось решить проблему оползня

В городе Черноморске под Одессой сложилась угрожающая ситуация в районе аварийного участка земли, расположенного около санатория «Радужного».

Жители обратились к местным депутатам с просьбой о помощи в укреплении мест, находящихся в непосредственной близости от оползня. Об этом сообщает городской сайт Черноморска.

Оползневые процессы начались здесь еще в 2012 году. Попытки укрепить берег предпринимались – забивали в глубину 14-метровые сваи. Но из-за постоянного недофинансирования проект так и не удалось завершить. К тому же, под аварийной территорией протекает подземная река. Ее мощные воды выдавливают новые сваи. В результате оползневые процессы усиливаются. На сегодняшний день в море постепенно сползают более 30 гектаров земли.

Специалисты считают, что для того, чтобы остановить движение грунта и укрепить нижнее плато, требуется решать проблему комплексно. Соответственно – в достаточном объеме профинансировать необходимые работы.

Сегодня, по заявлению городских властей, на берегоукрепительные работы необходимо 102 миллиона грн. На днях в районе аварийного участка состоялось собрание рабочей группы депутатов Черноморского горсовета. Но денег на предотвращение оползней пока что так и не нашли.

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Фото: 04868.com.ua