Главные рождественские новости Одессы: вакцина для избранных и языковой скандал

Вчера, в четверг, 7 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

Украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены уже прививаются в Киеве вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину, пишут СМИ.

В сети обнародовано еще одно видео момента массового ДТП в Одессе, в котором два человека погибли и еще несколько человек травмированы.

В Одессе хотят вырубить несколько десятков деревьев за зданием Киевского районного суда на участке улиц Филатова/Варненской, 3б. Их хотят убрать ради строительства паркинга для нужд суда.

Одесситка попала в скандал в фирменном магазине «Рошен», где обслуживающий персонал попытался запретить ей говорить на украинском языке.

В этом году при рождении ребенка одесситам продолжат выдавать «пакет малыша» либо будут выплачивать денежную компенсацию.