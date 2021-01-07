VIP-вакцинация: в Украине начали прививать от коронавируса подпольно, – СМИ

Украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены уже прививаются в Киеве вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину.

Как пишет «Страна», вакцинация проходит под грифом секретности на базе одной из частных клиник Киева.

Происхождение вакцины неизвестно, но, как утверждают продавцы, это препарат, разработанный немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Также они уверяют, что вакцина не поддельная. Этой вакциной с 27 декабря уже начали прививаться в странах ЕС. Официально эту вакцину в Украину не ввозят.

По информации источников «Страны», представителям украинской элиты – политикам и бизнесменам – начали предлагать подпольную вакцинацию еще неделю назад. Но это удовольствие не из дешевых: стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро.

Отметим, что компании-производители этой вакцины BioNTech и Pfizer еще летом договорились с администрацией США о цене 19,50 долларов за дозу. В ЕС доза стоит чуть дешевле – 15,50 евро.

По информации «Страны», тайной вакциной привились уже более десяти топ-чиновников, бизнесменов и политиков, а также члены их семей. При этом никакого документа, который дал бы возможность избежать карантина при выезде в другие страны, клиенты не получают.

Между тем, премьер Денис Шмыгаль поручил Минздраву и Министерству внутренних дел проверить информацию относительно возможной подпольной COVID-вакцинации и напомнил, что Украина ожидает первую партию вакцин – 1,9 млн доз Sinovac Biotech.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам срочно проверить информацию о контрабандном ввозе в страну вакцины от коронавируса.

«Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. У государства есть четкий план вакцинации», – написал в своем Телеграм-канале Зеленский.

Ранее в Украине появился план вакцинации населения от коронавируса. В частности, утвердили четыре этапа вакцинации.

Также сообщалось, что в Одессе негде хранить вакцину от коронавируса.