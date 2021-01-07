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Одесситов хотят лишить зеленой зоны ради паркинга возле суда – грядет новый скандал? (фото)

Одесситов хотят лишить зеленой зоны ради паркинга возле суда – грядет новый скандал? (фото)

В Одессе хотят вырубить несколько десятков деревьев за зданием Киевского районного суда на участке улиц Филатова/Варненской, 3б. Их хотят убрать ради строительства паркинга для нужд суда.

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Об этом сообщила одесская активистка Светлана Подпалая в группе общественной организации «Зеленый лист» в Facebook.

«Мы насчитали там больше 60 деревьев, из которых всего несколько сухих. Но по акту обследования Департамента экологии аварийными признаны 25 деревьев, что сильно преувеличивает реальное положение вещей. К тому же, вплотную к забору суда растут абсолютно здоровые молодые деревья, которые будут спилены, несмотря на отсутствие разрешительных документов, как это принято в Одессе, «когда застройщику надо», – говорится в сообщении.

По словам общественников, перспективы отмены градостроительных условий, выданных горсоветом на реконструкцию с расширением территории суда для строительства там паркинга «весьма хлипкие». Между тем, местные жители (отметим, что здание суда расположено во дворе жилого квартала) готовы отстаивать свое право на большую зеленую зону с деревьями, на которых живут белки и птицы.

деревья возле Киевского суда в Одессе

зеленая зона в Одессе

активисты осматривают деревья, которые хотят вырубить

белка на дереве

Также сообщается, что одесситы уже обратились за помощью к ряду депутатов (имена которых общественники не уточняют), но на данный момент никто из них на ситуацию не отреагировал.

«Мы будет мониторить эту, безусловно, вопиющую, но типичную для нашего города ситуацию, осложненную тем, что захватчиком зеленой зоны является орган правосудия», – пообещала Подпалая.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Приморском районе Одессы высадили 400 крымских сосен. Закупку деревьев оплатил меценат, пожелавший остаться неизвестным. Он пояснил, что это его подарок одесситам к Рождеству.

Еще по теме: Беспредел на Академической: как одесситы отстаивали свои права.

Фото: Facebook-страница ОО «Зеленый лист»

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