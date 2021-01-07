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В Одессе «рошеновский» охранник «наехал» на женщину за украинский язык

В Одессе «рошеновский» охранник «наехал» на женщину за украинский язык

Одесситка Жанна Мандриченко попала в скандал в фирменном магазине «Рошен», где обслуживающий персонал попытался запретить ей говорить на украинском языке.
Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

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По словам женщины, накануне Сочельника она заехала в магазин «Рошен» на проспекте Академика Глушко. Уже на кассе, заплатив за сладости, она попросила охранника в неправильно надетой маске отойти, чтобы соблюсти необходимую дистанцию.

«Отреагировал он мгновенно: «А чего это вы тут на украинском разговариваете? После 16-го будете, а пока здесь русский язык! А сейчас давайте уходите отсюда! Все купили? Так уходите!», – рассказала Жанна Мандриченко.

После того как она попросила позвать руководство магазина, вышедший к ней руководитель заявил, что «ничего страшного не произошло» и пообещал «разобраться».

Между тем, когда женщина попыталась снять все действо на телефон, на нее набросился охранник и попытался отобрать телефон.

«Телефон он, конечно, не смог отобрать. Я вызвала полицию и позвонила на горячую линию «Рошен». На горячей линии сразу же извинились, все зафиксировали, обещали отреагировать и перезвонить. Пока ехала полиция, руководитель магазина спрятал охранника в кладовку. Затем, через полчаса, подошел и сказал, что руководство из Киева последнего отстранило», – добавила одесситка.

По ее словам, руководитель магазина сообщил полиции, что охранник уволен.

Жанна Мандриченко также сообщила, что все это время с ней разговаривали исключительно на русском, кроме одной сотрудницы, молодой девушки, которая подошла к ней и извинилась. При этом несколько свидетелей оказались на ее стороне и дали показания полиции.

По словам одесситки, это не первый подобный случай в городе. Ранее ее знакомого высадили из такси только за то, что он разговаривал на украинском, а на ее сестру кричал посетитель дорогого ресторана на Дерибасовской за то, что она разговаривала на украинском по телефону за соседним столиком.

При этом женщина пообещала обязательно «довести это дело до конца» и проинформировать своих читателей о результатах.

Напомним, что с 16 января 2021 года вступает в силу Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому вся сфера услуг по стране должна перейти на украинский язык.

Ну от, і мене догнала спроба обслуговуючого персоналу заборонити мені розмовляти українською мовою. В Одесі.

До цього…

Опубликовано Жанной Мандриченко Среда, 6 января 2021 г.

Фото с сайта Roshen

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Редакция ПРОФИЛЬ

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