«Пакет малыша» в 2021 году: как будут выдавать беби-боксы одесситам?

В этом году при рождении ребенка одесситам продолжат выдавать «пакет малыша» либо будут выплачивать денежную компенсацию.

Об этом сообщают в пресс-службе одесской мэрии.

Напомним, пилотный проект по предоставлению при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи, так называемый «пакет малыша», стартовал в Украине с 1 сентября 2018 года. В прошлом году в городских роддомах и Центре социальных служб Одесского горсовета выдали всего 5 958 беби-боксов.

С 1 сентября 2020 года услугу решили монетизировать и вместо «пакета малыша» выдавать денежную компенсацию.

Однако монетизация услуги вызвала немало критики. В итоге Верховная Рада приняла закон, согласно которому принудительную монетизацию отменили. Так, с лета 2021 года родители смогут выбирать натуральную или денежную помощь.

Стоимость «пакета малыша» в этом году составит не менее чем три прожиточных минимума для детей до 6 лет (согласно показателю на момент выдачи такой помощи). Эта помощь не засчитывается в размер суммы, которую выплачивают родителям при рождении ребенка.

Таким образом, в 2021 году эквивалент «пакета малыша» будет расти следующим образом:

на 1 января 2021 года – 5 763 грн;

с 1 июля 2021 года – 6 039 грн;

с 1 декабря 2021 года – 6 300 грн.

Детям, родившимся с 24 октября 2020 года и по 1 июля 2021 года включительно, в течение 30 дней с момента рождения должны предоставлять «пакет малыша». Если в день выписки новорожденного беби-боксы в роддоме отсутствуют, социальные службы на основании заявления получателя организуют обеспечение такой помощи по месту жительства ребенка. В случае если «пакет малыша» не предоставили в течение указанного времени, получатели имеют право на получение денежной компенсации в указанных выше размерах.

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Фото: пресс-служба Одесского горсовета