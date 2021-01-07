Новости Одессы и Одесской области

«Пакет малыша» в 2021 году: как будут выдавать беби-боксы одесситам?

«Пакет малыша» в 2021 году: как будут выдавать беби-боксы одесситам?

В этом году при рождении ребенка одесситам продолжат выдавать «пакет малыша» либо будут выплачивать денежную компенсацию.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщают в пресс-службе одесской мэрии.

Напомним, пилотный проект по предоставлению при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи, так называемый «пакет малыша», стартовал в Украине с 1 сентября 2018 года. В прошлом году в городских роддомах и Центре социальных служб Одесского горсовета выдали всего 5 958 беби-боксов.

С 1 сентября 2020 года услугу решили монетизировать и вместо «пакета малыша» выдавать денежную компенсацию.

Однако монетизация услуги вызвала немало критики. В итоге Верховная Рада приняла закон, согласно которому принудительную монетизацию отменили. Так, с лета 2021 года родители смогут выбирать натуральную или денежную помощь.

Стоимость «пакета малыша» в этом году составит не менее чем три прожиточных минимума для детей до 6 лет (согласно показателю на момент выдачи такой помощи). Эта помощь не засчитывается в размер суммы, которую выплачивают родителям при рождении ребенка.

Таким образом, в 2021 году эквивалент «пакета малыша» будет расти следующим образом:

  • на 1 января 2021 года – 5 763 грн;
  • с 1 июля 2021 года – 6 039 грн;
  • с 1 декабря 2021 года – 6 300 грн.

Детям, родившимся с 24 октября 2020 года и по 1 июля 2021 года включительно, в течение 30 дней с момента рождения должны предоставлять «пакет малыша». Если в день выписки новорожденного беби-боксы в роддоме отсутствуют, социальные службы на основании заявления получателя организуют обеспечение такой помощи по месту жительства ребенка. В случае если «пакет малыша» не предоставили в течение указанного времени, получатели имеют право на получение денежной компенсации в указанных выше размерах.

Читайте также: Чем заменят «беби-боксы»: карточка на покупку и принудительный ассортимент.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить