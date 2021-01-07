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Жуткое ДТП на одесской Молдаванке: обнародовано новое видео момента аварии (видео)

Жуткое ДТП на одесской Молдаванке: обнародовано новое видео момента аварии (видео)

В сети обнародовано еще одно видео момента массового ДТП в Одессе, в котором два человека погибли и еще несколько человек травмированы.

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Видео опубликовал Телеграм-канал «Одесса как она есть».

Как отмечается в публикации, новое видео момента страшной аварии на Разумовской, снятое с другого ракурса, в очередной раз подтверждает вину водителя автомобиля Toyota Camry, который в момент происшествия двигался на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, вечером вторника, 5 января, на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской, что на Молдаванке в Одессе, на большой скорости столкнулись два легковых авто – Toyota Camry и BMW. Удар был настолько мощным, что BMW откинуло на машины Volkswagen, Mercedes и автобус «БАЗ», после чего BMW загорелся. В машине заживо сгорели водитель и пассажир. Им было 28 и 29 лет.

В ДТП также пострадали водитель Toyota и двое пассажиров этого авто (позже сообщалось, что это было такси с пассажирами). Также госпитализированы трое пассажиров автомобиля Volkswagen.

Сразу же после аварии в соцсетях появилась информация, что виновником ДТП якобы был уличный гонщик на BMW, который не вписался в поворот. Однако позже появилось видео с места событий, на котором представлено, что BMW как раз не нарушал правил дорожного движения, а аварию спровоцировал водитель Toyota.

Вину водителя Toyota подтвердили и в полиции. Его взяли под стражу прямо в больнице. Если суд докажет его вину, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Одесской области

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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