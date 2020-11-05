Главные новости Одессы за 5 ноября: новый состав горсовета и губернатор Куцый – на выход

Сегодня, в четверг, 5 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Одесская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов депутатов в городской совет Одессы и фамилии депутатов нового созыва

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Одесской областной государственной администрации Максима Куцего.

Понтонную переправу через Сухой лиман на трассе Одесса-Черноморск снова будут ремонтировать. Ремонт предусмотрен как капитальный.

В Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект №3911, предусматривающий ужесточение наказания за ложное минирование. В Одессе полиция достаточно часто получает ложные сообщения о бомбах.

Парковка для автотранспорта в аэропорту Одессы стала бесплатной. Однако с условием.