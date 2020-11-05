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Понтонную переправу на дороге Одесса-Черноморск снова будут ремонтировать: перекроют ли движение? (дополнено)

Понтонную переправу на дороге Одесса-Черноморск снова будут ремонтировать: перекроют ли движение? (дополнено)

Понтонную переправу через Сухой лиман на трассе Одесса-Черноморск снова будут ремонтировать. Ремонт предусмотрен как капитальный.

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Его планируют завершить до конца года. Тендер по отбору подрядчика уже объявила Администрация морских портов Украины. Аукцион должен состояться 20 ноября.

Сам капремонт оценивают в 10,8 млн грн.

Как уточнили в АМПУ, ремонт необходим в связи увеличением трафика грузового автотранспорта через переправу. При этом на время ремонта движение перекрывать не планируют.

В 2019 году переправу уже закрывали, на два месяца. Это сопровождалось автомобильными пробками.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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