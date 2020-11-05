Понтонную переправу на дороге Одесса-Черноморск снова будут ремонтировать: перекроют ли движение? (дополнено)

Понтонную переправу через Сухой лиман на трассе Одесса-Черноморск снова будут ремонтировать. Ремонт предусмотрен как капитальный.

Его планируют завершить до конца года. Тендер по отбору подрядчика уже объявила Администрация морских портов Украины. Аукцион должен состояться 20 ноября.

Сам капремонт оценивают в 10,8 млн грн.

Как уточнили в АМПУ, ремонт необходим в связи увеличением трафика грузового автотранспорта через переправу. При этом на время ремонта движение перекрывать не планируют.

В 2019 году переправу уже закрывали, на два месяца. Это сопровождалось автомобильными пробками.