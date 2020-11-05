Зеленский уволил губернатора Одесской области

Об этом стало известно из указа Зеленского, опубликованного на официальном сайте главы государства.

В указе от 5 ноября сказано, что Куцый уволен на основании его же заявления.

Днем ранее увольнение главы Одесской ОГА согласовал Кабмин.

Напомним, недавно о кадровых решениях по главам областей говорил председатель партии “Слуга народа”.

В СМИ также появилась информация, что причиной увольнения могут стать результаты выборов.

Максим Куцый возглавлял Одесскую ОГА с 11 октября 2019 года.