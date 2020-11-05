Зеленский уволил губернатора Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Одесской областной государственной администрации Максима Куцего.
Об этом стало известно из указа Зеленского, опубликованного на официальном сайте главы государства.
В указе от 5 ноября сказано, что Куцый уволен на основании его же заявления.
Днем ранее увольнение главы Одесской ОГА согласовал Кабмин.
Напомним, недавно о кадровых решениях по главам областей говорил председатель партии “Слуга народа”.
В СМИ также появилась информация, что причиной увольнения могут стать результаты выборов.
Максим Куцый возглавлял Одесскую ОГА с 11 октября 2019 года.