Результаты выборов: избирком объявил новый состав горсовета Одессы

Одесская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов депутатов в городской совет Одессы и фамилии депутатов нового созыва.
Итоги выборов гортеризбирком подвел вечером в среду, 4 ноября.
По результатам голосования и подсчета голосов, в городском совете Одессы в ближайшие пять лет будут заседать представители пяти политических партий.
На первом месте по результатам выборов оказалась партия Геннадия Труханова “Доверяй делам”. За нее проголосовали 51 367 депутатов (26,19%). Второе место у Оппозиционной платформы “За життя” (ОПЗЖ) – 46 466 голосов (23,66%). На третьей позиции “Слуга народа” (24 435 голосов, 12,46%). За “Европейскую солидарность” проголосовали 23 274 (11,87%), Партию Шария – 13 372 (6,82%).
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Поименный состав тех, кто может войти в состав городского совета Одессы, таков:
«Доверяй делам»:
— Геннадий Труханов;
— Александр Иваницкий;
— Светлана Осауленко;
— Ирина Куценко (Есенович);
— Юрий Шумахер;
— Олег Этнарович;
— Дмитрий Танцюра;
— Владимир Киреев;
— Олег Брындак;
— Андрей Терновский;
— Левон Никогосян;
— Александр Шеремет;
— Андрей Кисловский;
— Василий Иеремия;
— Оксана Антонишак;
— Сергей Страшный;
— Александр Матвеев;
— Татьяна Плаксий;
— Людмила Варавва;
— Марина Лозовенко.
ОПЗЖ:
— Николай Скорик;
— Богдан Гиганов;
— Виталий Саутенков;
— Елена Вододюк (Орлова);
— Виктор Баранский;
— Сергей Узунов;
— Игорь Батраков;
— Алексей Еремица;
— Александр Эдельман;
— Владимир Корниенко;
— Анна Таланова;
— Александр Абрамов;
— Михаил Кучук;
— Роман Сеник;
— Лилия Леонидова;
— Александр Авдеев;
— Валерий Чигидин;
— Михаил Карпенчук.
«Слуга народа»:
— Олег Филимонов;
— Александра Ковальчук;
— Наталья Жукова;
— Игорь Коваль;
— Алексей Асауленко;
— Елена Коробкова;
— Сергей Данилюк;
— Ольга Квасницкая;
— Вадим Мороховский;
— Дарья Рыбак.
«Европейская солидарность»:
— Петр Обухов;
— Жанна Мандриченко;
— Алексей Потапский;
— Анастасия Большедворова;
— Эдуард Стась;
— Вадим Терещук;
— Олег Звягин;
— Светлана Попова;
— Александр Ройтбурд;
— Андрей Вагапов.
Партия Шария:
— Алексей Нагаткин:
— Елена Зефнер;
— Илья Фрейман;
— Иван Семчук;
— Анна Шабанова;
— Владимир Иванов.