За «минирование» Одессы хотят наказывать жестче

Так, авторы законопроекта предлагают за ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других подобных действий, которые могут привести к гибели людей или другим тяжким последствиям, не только лишать лжеминеров свободы на срок от 2 до 8 лет, но и конфисковать их имущество. Для этого планируется внести изменения в соответствующую статью Уголовно кодекса Украины.

В настоящее время конфискация имущества за сообщение о ложном минировании не предусмотрена.

Кроме того, согласно новому законопроекту, предлагается внести термин «критически важные объекты инфраструктуры». К ним хотят отнести предприятия, учреждения и организации, имеющие большое значение для экономики и промышленности, вывод из строя или нарушение работы которых может оказать негативное влияние на состояние окружающей среды, а также представлять угрозу национальной безопасности и обороны страны.

Отметим, в Одессе полиция достаточно часто получает ложные сообщения о бомбах. Так, в августе этого года «минировали» одесский аэропорт, а в июле – оперный театр и здания судов.

Фото: областное управление Нацполиции