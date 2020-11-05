Новости Одессы и Одесской области

За «минирование» Одессы хотят наказывать жестче

За «минирование» Одессы хотят наказывать жестче

В Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект №3911, предусматривающий ужесточение наказания за ложное минирование. Документ поддержали 235 народных депутатов.

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Так, авторы законопроекта предлагают за ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других подобных действий, которые могут привести к гибели людей или другим тяжким последствиям, не только лишать лжеминеров свободы на срок от 2 до 8 лет, но и конфисковать их имущество. Для этого планируется внести изменения в соответствующую статью Уголовно кодекса Украины.

В настоящее время конфискация имущества за сообщение о ложном минировании не предусмотрена.

Кроме того, согласно новому законопроекту, предлагается внести термин «критически важные объекты инфраструктуры». К ним хотят отнести предприятия, учреждения и организации, имеющие большое значение для экономики и промышленности, вывод из строя или нарушение работы которых может оказать негативное влияние на состояние окружающей среды, а также представлять угрозу национальной безопасности и обороны страны.

Отметим, в Одессе полиция достаточно часто получает ложные сообщения о бомбах. Так, в августе этого года «минировали» одесский аэропорт, а в июле – оперный театр и здания судов.

Фото: областное управление Нацполиции

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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