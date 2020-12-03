Главные новости Одессы за 3 декабря: «многострадальный» Жуков и новая находка на Приморском

Сегодня, в четверг, 3 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

В Одесской области за сутки коронавирусом заболели 935 человек. При этом выздоровело рекордное количество пациентов – 2 076. В Украине за сутки, по данным на утро, 3 декабря, подтвердили 14 496 новых случаев коронавируса.

В Одессе готовят дополнительные койко-места для больных с коронавирусом COVID-19 – так, в ближайшее время принимать таких пациентов начнут Одесская железнодорожная больница на Шклярука и глазной госпиталь на Белинского.

Общественные слушания в Одессе, назначенные на 4 декабря, пройдут в форме интернет-конференции. В частности, планируется обсудить возможность возвращение названия Маршала Жукова проспекту Небесной Сотни, а улице Инглези – 25-й Чапаевской дивизии.

В Одессе на Приморском бульваре во время раскопок остатков Хаджибейской крепости нашли монету царских времен.

В онлайн режиме прошло награждение всеукраинской ресторанной премии Соль. Одесские заведения стали лучшими в четырех номинациях, и это второй показатель после Киева.

Фото Марии Котовой