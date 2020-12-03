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Декоммунизация наоборот: в Одессе обсудят вопрос о возвращении названия “проспекту Жукова”

Декоммунизация наоборот: в Одессе обсудят вопрос о возвращении названия “проспекту Жукова”

Общественные слушания в Одессе, назначенные на 4 декабря, пройдут в форме интернет-конференции.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, соответствующие изменения внесены в распоряжение городского головы от 14 сентября этого года из-за эпидемии коронавируса и увеличения числа зараженных COVID-19. Обсуждать будут вопрос о возвращении названий декоммунизированным ранее проспекту и улице.

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В частности, планируется обсудить возможность возвращение названия Маршала Жукова проспекту Небесной Сотни, а улице Инглези – 25-й Чапаевской дивизии.

Зарегистрироваться для участия в интернет-конференции можно будет на сайте Одесского горсовета.

Начало конференции – в 16:00.

Напомним, ранее в Одессе назначили общественные слушания, на которых будет рассмотрен вопрос о возвращении бывших названий двум улицам.

«Для нас это вопрос сохранения исторической памяти, уважения к героическому прошлому нашего Города-Героя. И мы будем добиваться справедливости», – заявлял мэр Одессы Геннадий Труханов на сессии горсовета Одессы 16 сентября.

В мае 2016 года экс-губернатор Саакашвили подписал распоряжение о переименовании ряда топонимических объектов – в том числе, в Одессе. В этот перечень, в частности, попали проспект Маршала Жукова и улица 25-ой Чапаевской дивизии.

Фото: livingasia.online

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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