В Украине назвали лучшие рестораны и бары: четыре из них из Одессы

В онлайн режиме прошло награждение всеукраинской ресторанной премии Соль. Она вручается с 2013 года лучшим ресторанам, барам, пекарням и кондитерским.

Главный приз премии – медная сковорода одного из самых дорогих французских брендов кухонной посуды для профессионалов – медная сковорода.

В этом году на участие в премии “Соль” было подано 2250 заведений, из которых 162 (из двадцати городов) вошли в финал и соревновались в 18 номинациях. 26 из них – одесские.

Жюри состояло из трех десятков экспертов. Среди них – шеф-повара, фуд-фотограф, редактор глянцевого журнала, владельцы ресторанов – победители прошлых лет, руководители профильных ассоциаций. Главный визионер премии – известный одесский ресторатор Савелий Либкин. Именно он каждый год перед началом церемонии открытия читает традиционную речь-обращение к рестораторам. В этом году он отметил, что главным определяющим словом для всех, было слово на букву “Ж”. И это слово – жизнестойкость.

Одесские заведения стали лучшими в четырех номинациях, и это второй показатель после Киева.

Zelda – лучший бар. Bernardazzi – ресторан с лучшей винной картой (уже в третий раз). Лучшая кондитерская – Tort`nTart. Лучшая кофейня – Тишина. Эспрессо бар.

Примечательно, что главный конкурент Одессы на звание гастрономической столицы Украины – Львов, не победил ни в одной номинации.

Напомним, недавно Савва Либкин решил закрыть два заведения на Дерибасовской.

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