Еще две одесских больницы будут принимать пациентов с COVID-19

В Одессе готовят дополнительные койко-места для больных с коронавирусом COVID-19 – так, в ближайшее время принимать таких пациентов начнут Одесская железнодорожная больница на Шклярука и глазной госпиталь на Белинского.

Об этом сообщила на сегодняшней пресс-конференции глава областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.

По словам главы облздрава, в глазном госпитале развернут 110 коек. Больница железнодорожников рассчитана на 400 коек, но сначала там развернут 100 койко-мест. Также в этой больнице уже есть 10 аппаратов ИВЛ.

Когда именно указанные больницы начнут принимать больных с COVID-19, пока точно не известно. Как отметила чиновница, сегодня у нее запланирован выезд в больницу железнодорожников совместно с главой облгосадминистрации и мэром Одессы Геннадием Трухановым, и только после этого можно будет говорить о конкретных сроках.

Также Одарий-Захарьева отметила, что будут проводиться переговоры с «Укрзалізницей» – Минздрав обещает железнодорожникам помочь с финансированием ведомственных больниц.

Помимо этого, глава облздрава отметила, что на сегодня загруженность коек опорных больниц первой волны составляет 62%.

Напомним, по состоянию на утро 3 декабря, в Одесской области коронавирусом заразились 935 человек. При этом выздоровело рекордное количество пациентов – 2 076. Всего в области коронавирусом болеют 35 249 человек.

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