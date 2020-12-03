Коронавирус 3 декабря: в Одесской области зафиксировали рекорд по выздоровевшим

Коронавирус: новые правила захоронения и как с ними жить? Страшные слухи обычно находят крайне мало подтверждений, но множество желающих их повторять. И слухи о том, что кому-то не выдали тело умершего от коронавируса родственника, а кому-то разрешили хоронить только в закрытом гробу или в мешке, то и дело всплывают и будоражат умы одесситов. Сколько правды стоит за этими историями? И как на самом деле обстоят дела? «Одесской жизни» рассказал об этом судебно-медицинский эксперт, заведующий отделом Одесского областного Бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский. ПОДРОБНЕЕ

Мобильные госпитали для больных коронавирусом. Какими они должны быть? Несмотря на введение в стране карантинных ограничений, количество инфицированных коронавирусом не снижается. Чтобы противостоять эпидемии, правительство готовит дополнительные средства – мобильные госпитали. Где их собираются разворачивать и каким требованиям они должны соответствовать? ПОДРОБНЕЕ