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Коронавирус 3 декабря: в Одесской области зафиксировали рекорд по выздоровевшим

Коронавирус 3 декабря: в Одесской области зафиксировали рекорд по выздоровевшим

В Украине за сутки, по данным на утро, 3 декабря, подтвердили 14 496 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели от COVID-19 15 372 человека.

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Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве, Запорожской, Одесской, Киевской и Харьковской областях.

В Одесской области за сутки коронавирусом заболели 935 человек. При этом выздоровело рекордное количество пациентов – 2 076. Всего в области коронавирусом болеют 35 249 человек.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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