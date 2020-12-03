Коронавирус 3 декабря: в Одесской области зафиксировали рекорд по выздоровевшим

В Украине за сутки, по данным на утро, 3 декабря, подтвердили 14 496 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели от COVID-19 15 372 человека.
Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве, Запорожской, Одесской, Киевской и Харьковской областях.
В Одесской области за сутки коронавирусом заболели 935 человек. При этом выздоровело рекордное количество пациентов – 2 076. Всего в области коронавирусом болеют 35 249 человек.
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