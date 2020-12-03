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Раскопки на Приморском бульваре в Одессе: что нашли археологи? (фото)

Раскопки на Приморском бульваре в Одессе: что нашли археологи? (фото)

В Одессе на Приморском бульваре во время раскопок остатков Хаджибейской крепости нашли монету царских времен.

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Об этом сообщил сегодня, 3 декабря, на своей странице в Facebook общественник и депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

«Вчера дошли до глубины одного метра. Сама крепость находится на глубине от трех до двух метров», — пишет Обухов.

старинная монета

Отметим, на раскопках не хватает рабочих рук, поэтому археологи просят помощи у волонтеров. Лопаты и перчатки выдают на месте.

Напомним, на прошлой неделе во время раскопок крепости Хаджибей нашли торговую пломбу.

Фото: Facebook Петра Обухова

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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