Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы за 17 ноября: Труханов-победитель и «книжный» «шмон»

Главные новости Одессы за 17 ноября: Труханов-победитель и «книжный» «шмон»

Вчера, во вторник, 17 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

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Одесская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты подсчета голосов за кандидатов на должность городского головы. Так, победу одержал действующий мэр – Геннадий Труханов.

Верховная Рада Украины провалила голосование за рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня.

В СБУ заявили о разоблачении разветвленной сети контрабанды и реализации в Одессе подакцизных товаров. В рамках открытого уголовного производства силовики обыскали одесский рынок «Книжка», где хранили и сбывали контрафактный алкоголь.

Накануне второго тура выборов мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о необходимости рассмотреть возможность снижения стоимости коммунальных платежей.

В недавно отремонтированном историческом Воронцовском переулке, в доме №8 (памятник истории местного значения) появилась незаконная надстройка.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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