Силовики обыскали одесскую «Книжку»: стала известна версия СБУ

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о разоблачении разветвленной сети контрабанды и реализации в Одессе подакцизных товаров, которые ввозили с нарушением таможенных правил и без уплаты обязательных и акцизных платежей.

По информации управления СБУ в Одесской области, контрабандисты незаконно ввозили в Украину крупные партии алкоголя элитных мировых брендов, а также фальсифицированной продукции. Этот товар реализовывали с поддельными марками акцизного налога или вообще без них. Таким образом, был нанесен значительный ущерб государственному бюджету.

Открыто уголовное производство, в рамках которого сотрудники СБУ провели в Одессе ряд обысков в местах хранения и сбыта подакцизной продукции, в том числе на известном одесском рынке, а также дома у подозреваемых. В силовом ведомстве также отметили, что в ходе обысков нашли большие партии элитного алкоголя.

Идет следствие.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что сегодня с самого утра силовики оцепили книжный рынок в центре Одессы, на Александровском проспекте, более известный как «Книжка».

Позже стало известно, что на одесской «Книжке» прошли обыски, целью которых стал поиск контрафактного алкоголя.

Аналогичные обыски прошли и в других «точках» в Одессе.

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