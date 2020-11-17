Одесситам обещают снизить тарифы на квартплату (видео)

Накануне второго тура выборов мэр Одессы Геннадий Труханов заявил на аппаратном совещании о необходимости рассмотреть возможность снижения стоимости коммунальных платежей. Он мотивировал это тем, что коронакризис снизил платежеспособность одесситов.

Определить объективность действующих тарифов в домах, которые курирует департамент жилищного хозяйства, и разработать планы по их уменьшению городской голова поручил главе департамента Дмитрию Жеману. Он рассказал, какие именно тарифы на коммуналку могут пересмотреть в сторону снижения.

– Естественно, на тарифы на газ, водоснабжение, электроэнергию городские власти повлиять не могут. А вот на цены самих ЖКС (жилищно-коммунальный сервис – ред.), считает Дмитрий Жеман, – возможность есть.

Во-первых, создание единой аварийной и диспетчерской службы значительно сократило фонд заработной платы во всех ЖКС. В результате, по словам Жемана, удалось сэкономить от 10% до 20% денежных средств, что позволяет рассматривать варианты снижения тарифов.

Во-вторых, в этом году во всех ЖКС введены лицевые счета домов. А это позволяет жителям каждого из них видеть все накопления, которые есть на счету, полностью контролировать доходную и расходную части и, соответственно, участвовать в формировании тарифов для своего дома.

В-третьих, условием возможности снижения тарифов стала городская политика энергоэффективности. За последний год, подчеркивает глава департамента, все ремонты, выполненные в домах ЖКС, были направлены, в первую очередь, на сохранение тепла в жилищах. И энергосбережение позволяет серьезно экономить этот ресурс.

Все эти факторы дают возможность действительно рассматривать снижение тарифов, считает Жеман. Другой вариант – повышение качества услуг либо расширение их списка. А это уже решать жильцам на общих собраниях домов. Так что, уверяет главный коммунальщик города, жители сами смогут принимать участие, как в формировании тарифов, так и в формировании самих услуг.