Карантину выходного дня – быть: голосование за отмену провалено

По информации Телеграм-канала «Украина сейчас», народные депутаты не одобрили проект соответствующего постановления №4381. Его поддержали всего 149 нардепов, притом, что минимальный необходимый порог должен составлять 226 голосов.

Согласно проекту постановления, Кабмину предлагалось рекомендовать пересмотреть ранее введенные ограничительные меры по субботам и воскресеньям, а именно – разрешить работу кафе, ресторанов, спортивных и торговых центров, развлекательных учреждений, а также разрешить работу некоторых магазинов и заведений культуры.

Таким образом, карантин выходного дня продолжает действовать, и в ближайшие выходные, 21 и 22 ноября, все указанные ограничения остаются в силе.

При этом нардепы поддержали постановление о том, чтобы Кабмин за неделю информировал население о возможных вводимых ограничениях и объяснял, как будет поддерживать бизнес во время карантина.

Ранее в Верховной раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня.

Также сообщалось, что петиция украинских предпринимателей с просьбой отменить карантин выходного дня набрала нужное количество голосов для ее рассмотрения президентом.

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