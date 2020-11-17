Новости Одессы и Одесской области

Труханова официально признали мэром Одессы

Труханова официально признали мэром Одессы

Сегодня, 17 ноября, Одесская городская территориальная избирательная комиссия (горТИК) объявила результаты подсчета голосов за кандидатов на должность городского головы. Так, победу одержал действующий мэр – Геннадий Труханов.

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По данным горТИК, Труханова поддержали 54,28%, или 93 921 избиратель, тогда как за его конкурента, выдвиженца партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Николая Скорика проголосовали 45,72%, или 72 974 избирателя. Всего в голосовании приняли участие 173 010 человек.

Отметим, что все районные теризбиркомы Одессы отчитались перед горТИК еще вчера, 16 ноября, однако члены городской комиссии решили перенести объявление победителя на вторник, 17 ноября.

Таким образом, горТИК признал избранным городским головой Одессы Геннадия Труханова. Итоговый протокол подписали все 18 членов комиссии.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что действующий мэр Одессы Геннадий Труханов одержал победу во всех районах города.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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