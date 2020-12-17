Главные новости Одессы за 16 декабря: снесенный памятник архитектуры и 6-летняя «террористка»

Вчера, в среду, 16 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких главных событиях в Одессе и Одесской области.

Глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий предложил провести перепись населения в отдельной взятой Одесской области.

В Одессе снесли дом №128 по улице Балковской, здание римо-католического приюта для мальчиков. Этот дом был памятником архитектуры местного значения.

В мэрии Одессы ищут нового подрядчика, который законсервирует крышу дома Либмана.

Вчера утром одесские полицейские получили информацию о заминировании одной из школ в Суворовском районе. «Минером» оказалась 6-летняя ученица этой школы.

Неподалеку от памятника Дюку на Приморском бульваре начали монтировать карусель.

Фото: «Спільна МЕТА»