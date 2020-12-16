Гриневецкий предложил сосчитать жителей Одесской области

Глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий предложил провести перепись населения. В отдельной взятой Одесской области.
Это он обсуждал на встрече с академиком Национальной академии наук Украины Эллой Либановой.
Гриневецкий предложил «учитывая важность наличия информации о демографического составе Одесской области как для региона, так и для страны в целом, принято решение направить официальное обращение к правительству страны с целью привлечения правительственной поддержки», сообщили в Одесской ОГА.
Перепись населения в Одесской области может стать “пилотным” проектом, который потом используют для переписи в других регионах страны.
Ранее Гриневецкий заявлял, что в одном только недавно созданном Одесском районе – более 1,3 млн жителей, что больше чем во многих не районах, а целых областях Украины.
Напомним, что Кабинет министров Украины одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году.
Напомним, в последний раз перепись населения в Украине проводилась с 5 по 14 декабря 2001 года. Тогда в стране насчитали 48 млн 457 тыс. человек.
О том, как проходила первая перепись населения Одессы, читайте ЗДЕСЬ.