Новости Одессы и Одесской области

В Одессе стало одним «лишним» старым домом меньше: снесли приют на Балковской (фото)

В Одессе стало одним «лишним» старым домом меньше: снесли приют на Балковской (фото)

Сегодня, 16 декабря, в Одессе снесли дом №128 по улице Балковской, здание римо-католического приюта для мальчиков.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как сообщает на своей странице в Facebook общественная организация «Спільна МЕТА», это здание было памятником архитектуры местного значения. Его построили в 1904 году по проекту архитектора Льва Влодека. А из реестра памятников его вычеркнули благодаря инициативе экс-начальницы управления охраны объектов культурного наследия областной госадминистрации Натальи Штербуль. Эта чиновница «прославилась» тем, что никак не влияла на процесс разрушения памятников культурного наследия в Одессе и Одесской области.

пост о разрушении дома на Балковской

снесли приют для мальчиков на Балковской

В организации также сообщили, что обратились в Одесскую облгосадминистрацию с требованием предоставить документацию, которая сопровождала печальный «список Штербуль», куда вошли более 130 памятников, исключенных из списка объектов культурного наследия.

«Мы не против развития города и его осовременивания. Но не ценой сноса существующих зданий-памятников, которые выполняют полезную общественную функцию. Если этот процесс не остановить сейчас, то Одесса лишится и оставшегося культурного и исторического наследия. Это будет разрушение, по масштабам близкое к тому, к которому прибегли большевики в 30-х годах», – отмечают общественники.

Напомним, ранее активист Олег Крепосняк опубликовал список обреченных на снос одесских зданий. Сюда вошли шесть старинных домов и, в частности, здание приюта по улице Балковской, 128. По данным Крепосняка, это здание передали местной мусульманской общине, которая пару лет назад решила построить на этом месте мечеть.

Ранее одесский краевед, педагог и геолог Дмитрий Жданов опубликовал список зданий Одессы, которые официально были лишены статуса памятников архитектуры. По словам Жданова, когда-то он скачал этот список с сайта ОГА. Судя по всему, это и есть тот самый печальный «список Штербуль».

Фото: Олега Крепосняка; фото разрушенного дома – Facebook организации «Спільна МЕТА»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить