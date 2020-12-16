В Одессе стало одним «лишним» старым домом меньше: снесли приют на Балковской (фото)

Как сообщает на своей странице в Facebook общественная организация «Спільна МЕТА», это здание было памятником архитектуры местного значения. Его построили в 1904 году по проекту архитектора Льва Влодека. А из реестра памятников его вычеркнули благодаря инициативе экс-начальницы управления охраны объектов культурного наследия областной госадминистрации Натальи Штербуль. Эта чиновница «прославилась» тем, что никак не влияла на процесс разрушения памятников культурного наследия в Одессе и Одесской области.

В организации также сообщили, что обратились в Одесскую облгосадминистрацию с требованием предоставить документацию, которая сопровождала печальный «список Штербуль», куда вошли более 130 памятников, исключенных из списка объектов культурного наследия.

«Мы не против развития города и его осовременивания. Но не ценой сноса существующих зданий-памятников, которые выполняют полезную общественную функцию. Если этот процесс не остановить сейчас, то Одесса лишится и оставшегося культурного и исторического наследия. Это будет разрушение, по масштабам близкое к тому, к которому прибегли большевики в 30-х годах», – отмечают общественники.

Напомним, ранее активист Олег Крепосняк опубликовал список обреченных на снос одесских зданий. Сюда вошли шесть старинных домов и, в частности, здание приюта по улице Балковской, 128. По данным Крепосняка, это здание передали местной мусульманской общине, которая пару лет назад решила построить на этом месте мечеть.

Ранее одесский краевед, педагог и геолог Дмитрий Жданов опубликовал список зданий Одессы, которые официально были лишены статуса памятников архитектуры. По словам Жданова, когда-то он скачал этот список с сайта ОГА. Судя по всему, это и есть тот самый печальный «список Штербуль».

Фото: Олега Крепосняка; фото разрушенного дома – Facebook организации «Спільна МЕТА»