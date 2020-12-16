Новости Одессы и Одесской области

В Одессе у Дюка устанавливают карусель (фото)

В Одессе у Дюка устанавливают карусель (фото)

Неподалеку от памятника нашему Дюку на Приморском бульваре появились животинки – лошадки, кенгуру, верблюды и прочие. Замерли в ожидании. А напротив – фонари, украшения и разные детали. А посередине уже красуется каркас.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В Одессе собираются отмечать Новый год, и все, что мы перечислили – это части будущей большой карусели, которая, надеемся, станет большой радостью для детей и взрослых в рождественско-новогодние дни.

В Одессе собирают карусель

детали будущей карусели

в центре Одессы будет карусель

Карусель у Дюка в Новый год – явление для Одессы не самое распространенное. Ну, а учитывая, что абсолютное большинство новогодних радостей будут проходить онлайн, то карусель у Дюка, вероятно, станет большим удовольствием.

устанавливают карусель возле Дюка

монтаж карусели в Одессе

А еще на Приморском бульваре уже установлен праздничный ярмарочный городок, то есть, павильоны для фудкорта. Пока закрыты.

будущий рождественский городок

Ранее мы рассказывали о том, что на Думской площади у мэрии монтируют главную городскую елку №1, а елку №2 на Дерибасовской начинают украшать.

Фото автора

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить