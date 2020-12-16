В Одессе у Дюка устанавливают карусель (фото)

Неподалеку от памятника нашему Дюку на Приморском бульваре появились животинки – лошадки, кенгуру, верблюды и прочие. Замерли в ожидании. А напротив – фонари, украшения и разные детали. А посередине уже красуется каркас.

В Одессе собираются отмечать Новый год, и все, что мы перечислили – это части будущей большой карусели, которая, надеемся, станет большой радостью для детей и взрослых в рождественско-новогодние дни.

Карусель у Дюка в Новый год – явление для Одессы не самое распространенное. Ну, а учитывая, что абсолютное большинство новогодних радостей будут проходить онлайн, то карусель у Дюка, вероятно, станет большим удовольствием.

А еще на Приморском бульваре уже установлен праздничный ярмарочный городок, то есть, павильоны для фудкорта. Пока закрыты.

Ранее мы рассказывали о том, что на Думской площади у мэрии монтируют главную городскую елку №1, а елку №2 на Дерибасовской начинают украшать.

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