Главные новости Одессы за 15 февраля: «недвижимый» обман и «дорожные» планы

В понедельник, 15 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях в Одессе и Одесской области.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил холдингу DP World из Объединенных арабских эмиратов инвестировать в развитие украинских портов, а также в яхтенную гавань в Одессе.

В Одессе на Таирова продавали квартиры в несуществующем новострое, причем без каких-либо разрешительных документов. Не исключено, что строительство высотки не входило в планы «застройщика».

В Одесской облгосадминистрации строят планы строительства объездной дороги вокруг Одессы в сторону Черноморска в обход села Сухой Лиман.

В Одессе ищут заброшку для проведения фотовыставки, посвященной борьбе с COVID-19.

В 2020 году туристический сбор в Одессе составил 7,6 млн грн. Всего в прошлом году город посетили чуть более 2 млн гостей.

Фото Ивана Мягченкова