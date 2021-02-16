В Одессе «застройщик» продает квартиры в несуществующем новострое на Таирова

В Одессе на Таирова продавали квартиры в несуществующем новострое, причем без каких-либо разрешительных документов.

Об этом сообщил в Facebook депутат Одесского городского совета Алексей Еремица.

Речь идет о 17-этажном жилом комплексе «Юпитер», который якобы планируют возвести на улице Академика Вильямса, 43. На сайте «застройщика» указано, что этот участок земли арендован на 10 лет, а вот разрешение на проведение строительных работ отсутствует. Несмотря на это, в здании уже смогли продать все однокомнатные квартиры. Цена за квадратный метр, к слову, здесь стартует от 590 долларов.

Отдел продаж уже посещали работники мэрии с вице-мэром Михаилом Кучуком и депутатом Еремицей. Там им сообщили, что все необходимые документы имеются, однако показать их так и не смогли.

«Мы объяснили, что застройка незаконна и работы вестись не будут!», — пишет депутат.

Информацию об отсутствии у «застройщика» разрешительных документов подтвердил и руководитель городского ГАСКа Александр Авдеев, который также присутствовал на встрече.

Что касается самого земельного участка, то по указанному адресу никакие строительные работы не ведутся. Установлен забор и несколько видеокамер, а за ним «для виду» раскиданы стройматериалы и несколько единиц техники. Что уж говорить, если на территории еще растут деревья.

Не исключено, что строительство высотки не входило в планы «застройщика», а целью его было получить деньги за квартиры без затрат на какое-либо строительство.

Депутаты горсовета уже обратились в полицию. За такое мошенничество организаторам грозит до 12-ти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Фото с сайта Лун, Facebook Алексея Еремицы и автора