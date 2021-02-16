Сколько Одесса заработала на туристах в 2020 году?

Об этом сегодня, 16 февраля, рассказала на пресс-конференции начальник департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.

Всего в прошлом году город посетили чуть более 3 млн гостей, среди них 13% — иностранцы. Для сравнения: в 2019 году туристический сбор составил 11,6 млн грн, а количество туристов — 3,3 млн человек.

Чиновница отметила, что в связи с пандемией коронавируса туристическая сфера очень пострадала. По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), туризм в мире потерял более 1,5 триллиона долларов. У одесских предпринимателей, которые занимаются отельным и ресторанным бизнесом, отмечается спад на 30-35%.

«Летом был большой поток туристов в Одессе, но они не всегда посещали музеи и театры, а больше находились в городе и на пляжах. Поэтому для нас важно, чтобы к нам приезжали туристы, интересующиеся культурными событиями», — подчеркнула Маркова.

В этом году в департаменте планируют провести стратегическую сессию по привлечению туристов и разработать слоганы, которые будут пропагандировать Одессу как культурную столицу.

Напомним, во время карантина одесские турагентства проводили онлайн-экскурсии и лекции.