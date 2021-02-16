Новости Одессы и Одесской области

Сколько Одесса заработала на туристах в 2020 году?

Сколько Одесса заработала на туристах в 2020 году?

В 2020 году туристический сбор в Одессе составил 7,6 млн грн.

Об этом сегодня, 16 февраля, рассказала на пресс-конференции начальник департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.

Всего в прошлом году город посетили чуть более 3 млн гостей, среди них 13% — иностранцы. Для сравнения: в 2019 году туристический сбор составил 11,6 млн грн, а количество туристов — 3,3 млн человек.

Чиновница отметила, что в связи с пандемией коронавируса туристическая сфера очень пострадала. По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), туризм в мире потерял более 1,5 триллиона долларов. У одесских предпринимателей, которые занимаются отельным и ресторанным бизнесом, отмечается спад на 30-35%.

«Летом был большой поток туристов в Одессе, но они не всегда посещали музеи и театры, а больше находились в городе и на пляжах. Поэтому для нас важно, чтобы к нам приезжали туристы, интересующиеся культурными событиями», — подчеркнула Маркова.

В этом году в департаменте планируют провести стратегическую сессию по привлечению туристов и разработать слоганы, которые будут пропагандировать Одессу как культурную столицу.

Напомним, во время карантина одесские турагентства проводили онлайн-экскурсии и лекции.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Исторические факты об уникальных заповедниках Украины
    Исторические факты об уникальных заповедниках Украины

    На территории Украины есть множество рукотворных и природных парков. Некоторые из них признаны уникальными не только в нашей стране, но и за рубежом. Среди них – Аскания-Нова, Софиевский парк и Подольские Товтры. Каждый из этих заповедников отмечает в этом году свой юбилей.

    ПОДРОБНЕЕ
  • По Одесской области пройдет международная винная дорога
    По Одесской области пройдет международная винная дорога

    Одесская область стала частью международного проекта Море вина (Sea of Wine). Этот проект предполагает разработку и запуск винного маршрута, который пройдет по четырем странам: Украине, Грузии, Армении и Греции. В течение двух лет, представители этих стран будут находить интересные винодельни и на основе этих локаций будет сформировано туристическое предложение, которым смогут воспользоваться как индивидуальные путешественники, так и туроператоры.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одесской области хотят обустроить 400 километров велодорожек
    В Одесской области хотят обустроить 400 километров велодорожек

    В этом году Служба автомобильных дорог в Одесской области в рамках проектов ремонта автодорог планирует обустроить и велодорожки общей протяженностью около 400 км.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Что лучше для туриста гамаши или бахилы
    Что лучше для туриста гамаши или бахилы

    Начинающему туристу бывает сложно разобраться в тонкостях подбора экипировки. Одна из дилемм, возникающих перед многими, – это выбор между бахилами и гамашами.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Будущее после пандемии: карантин не отменяет отпуск
    Будущее после пандемии: карантин не отменяет отпуск

    Туризм – один из наиболее пострадавших от COVID-19 секторов экономики. Во время карантина турагентства, принимающие гостей в Одессе, стали искать новые пути заработка без туристов в городе – проводили онлайн-экскурсии и лекции.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить