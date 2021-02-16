Зеленский пригласил арабских бизнесменов инвестировать в яхтенную гавань в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил холдингу DP World из Объединенных арабских эмиратов инвестировать в развитие украинских портов, а также в яхтенную гавань в Одессе.

Об этом он заявил в ходе встречи в главой холдинга султаном Ахмедом бин Сулайемом во время недавнего визита в ОАЭ, сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что президент отметил: ему очень нравится идея со строительством современной марины (специально обустроенной гавани для яхт и катеров) и современного отеля в Одессе. Он заявил, что украинское государство готово содействовать в реализации этого проекта.

«Поэтому мы сегодня приглашаем компанию DP World через такие концессии больше заходить на украинский рынок. У нас есть еще четыре порта, в которые может зайти компания. Второе – построить марину вместе с компанией, которая занимается подобными проектами», – цитирует Зеленского пресс-служба.

DP World (Dubai Port World) — один из крупнейших мировых портовых операторов. Компания владеет 60 действующими и 11 строящимися терминалами в 31 странах мира. DP World находится под управлением крупнейшего мирового инвестора и девелопера компании Dubai World, принадлежащей правительству ОАЭ.

Читайте также: Отдадут в концессию: что будет с одесским морвокзалом и гостиницей «Одесса»