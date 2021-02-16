В Одессе ищут заброшку для проведения необычной фотовыставки (фото)

Об этом сообщила на странице группы «Ассоциация архитекторов Одессы» в Facebook ее модератор Нана Голденберг (Nana Goldenberg).

Формат выставки, которую организует Odessa Photo Days Festival, предполагает необычную «подачу»: она будет проводиться в одной из городских заброшек. Таким образом, организаторы надеются заодно привлечь внимание к состоянию пустующих одесских исторических зданий. При этом фотографии будут размещены не внутри здания, а выставлены в его фасадных окнах.

«Интересуют фасадные окна, чтобы разместить фотографии, а это портреты врачей, работающих с COVID. Фото должны будут располагаться так, чтобы люди могли замечать их с улицы. У нас уже есть финансирование и варианты зданий, но мы бы хотели связаться с владельцами домов, чтобы получить у них разрешение», – сообщает Нана Голденберг.

Организаторы выставки уже взяли на заметку несколько подходящих заброшек – это и бывший кинотеатр «Одесса», и здание на Троицкой, 1, и дом Лерхе на Приморском бульваре, 5, и многие другие.

Фото: Facebook-страница Ассоциации архитекторов Одессы, скриншот автора

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