Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ищут заброшку для проведения необычной фотовыставки (фото)

В Одессе ищут заброшку для проведения необычной фотовыставки (фото)

В Одессе идет подготовка к проведению фотовыставки, посвященной борьбе с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила на странице группы «Ассоциация архитекторов Одессы» в Facebook ее модератор Нана Голденберг (Nana Goldenberg).

Формат выставки, которую организует Odessa Photo Days Festival, предполагает необычную «подачу»: она будет проводиться в одной из городских заброшек. Таким образом, организаторы надеются заодно привлечь внимание к состоянию пустующих одесских исторических зданий. При этом фотографии будут размещены не внутри здания, а выставлены в его фасадных окнах.

«Интересуют фасадные окна, чтобы разместить фотографии, а это портреты врачей, работающих с COVID. Фото должны будут располагаться так, чтобы люди могли замечать их с улицы. У нас уже есть финансирование и варианты зданий, но мы бы хотели связаться с владельцами домов, чтобы получить у них разрешение», – сообщает Нана Голденберг.

в Одессе ищут заброшку, скриншот

Организаторы выставки уже взяли на заметку несколько подходящих заброшек – это и бывший кинотеатр «Одесса», и здание на Троицкой, 1, и дом Лерхе на Приморском бульваре, 5, и многие другие.

одесские заброшки: бывший банк на Греческой

одесские заброшки: Тираспольская, 26

одесские заброшки: дом-утюг

одесские заброшки: Троицкая. 1

одесские заброшки: дом Лерхе

одесские заброшки: бывшее общежитие на Успенской

Фото: Facebook-страница Ассоциации архитекторов Одессы, скриншот автора

Читайте также: Грохнувший одесский дом на Деволановском спуске: что осталось после обвала? (фото).

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить